الفنانة شكران مرتجى تبحث عن ابن عمها بعد استشهاد عدد من عائلته في غزة

أحداث صعبة تعيشها غزة، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والقصف الغاشم للقطاع منذ شهر أكتوبر الماضي، والذي نتج عنه سقوط آلاف الشهداء والضحايا غالبيتهم من الأطفال وصغار السن، ومن بين الذين تم تقييد حريتهم استشهدوا أو عانوا من مرارة الفقد، نجوم الفن الفلسطينيين الذين لم يكونوا بمعزل عن الأحداث المؤسفة التي يعيشها أبناء شعبهم.

عائلات كاملة يتم إبادتها من خلال استهدافها بقصف متعمد من قبل صواريخ الاحتلال الإسرائيلي، وكان للوسط الفني الفلسطيني نصيب كبير من البطش الذي يحدث من قبل الاحتلال الغاشم، أبرزهم الفنانة إيناس السقا التي نزحت وأبناؤها لأحد الأماكن للاحتماء من بطش الاحتلال، ولكن تتعرض للقصف وتغادر الحياة بصحبة أبناءها.

شكران مرتجى.. فنانة فقدت عدد كبير من أفراد عائلتها

ومؤخرًا الفنانة السورية من أصل فلسطيني شكران مرتجى، التي فقدت عددًا كبيرًا من أفراد عائلتها وأبناء عمومتها جراء القصف المستمر على قطاع غزة، قامت باستخدام منصات السوشيال ميديا للترويج للجرائم التي يرتكبها المحتل الغاصب في أرض فلسطين.

فنانة فلسطينية تبحث عن ابن عمها المفقود

وفي الساعات الماضية، أعلنت شكران مرتجى، عن تغيب أحد أبناء عمومتها وهو الشاب توحيد مرتجى، والذي لم تصل إليهم أي معلومة بشأنه منذ نحو 10 أيام، ولم يتم الإشارة إلى أنه أصبح في عداد الأموات، وذلك في ظل قصف غزة المستمر.

ووضعت شكران مرتجى، رقم هاتف بصحبة صورة ابن عمها المتغيب، أملًا في أن يتعرف أحد إليه ويكون لديه أي معلومة بشأن مصيره المجهول والمؤلم بالنسبة لها والمتبقي من أفراد عائلتها.