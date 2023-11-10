أحمد العمري: والدي تنبأ بموهبتي وتعلمت على يد الشيخ سعيد حافظ (فيديو)

قال المنشد أحمد العمري، إن الشيخ محمد الطوخي والشيخ محمد النقشبندي وغيرهما من المبتهلين يعدون نعمة وهبها الله سبحانه وتعالى لمصر، فلا يوجد فن مثل الفن الذي خرج من مصر.

الإعلام يهتم بالإنشاد الديني

وأضاف «العمري» خلال لقاء ببرنامج «مدد»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، أن الإعلام اهتم بالإنشاد الديني مؤخرا.

ولفت غلى أنه دعا لمصر خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو عبارة عن صياغة من الابتهالات القديمة، فالشيخ النقشبندي دعا لمصر، وكان وطنيا للغاية.

وأشار إلى أن أول شخص تنبأ بموهبته والده، خاصة أنه «سميع» وكان يلعب خلال التحاقه بالجامعة ببعض الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجة، فكان محترفاً وليس مجرد هاو.

صوت الشيخ سعيد حافظ غريب

وأوضح أنه تعلم من الشيخ سعيد حافظ، وصاحبه لمدة 3 سنوات، متابعا: «كان صوته غريباً، مشفتش صوت زيه، وصوته في القرار أد الجواب».