«نموذج 10» يحميك من الملاحقة القضائية في مخالفات البناء.. قانوني يوضح السبب

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 من أهم المشروعات التي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ورغم ذلك يتسائل الكثيرين عن أهمية نموذج 10 باعتباره الخطوة الأخيرة من أجل التصالح في مخالفات البناء.

التصالح في مخالفات البناء

وفي هذا السياق، قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إن هناك بعض الأمور المستحدثة على تسجيل العقارات ومن بينها قانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وأهمها التفرقة بين العقارات المخالفة والعقارات والمباني المرخص لها، وهنا يأتي دور هام لنموذج 10 تصالح الذي يصدر بناء على القانون رقم 17 لسنة 2019 في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» بأن المشرع وضع في قانون تعديل أحكام الشهر العقاري رقم 9 لسنة 2022، قيام وزير العدل بوضع لائحة التنفذية للقانون والتي اشترطت في مادتها السابعة :

- تتلقى المأمورية المختصة طلب شهر المحررات من أصل وصورتين؛ مرفقًا به المستندات المنصوص علىها بموجب القوانين والقرارات ذات الصلة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيانات أصحاب الشأن، وموضوع الطلب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الحال، والحقوق العينية التبعية المقررة علىه إن وجدت، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالنماذج التي يصدر بها قرارٌ من وزير العدل.

وأوضح الخبير القانوني، بأنه يجب بأن نقف أمام جملة «وذلك على النحو المبين تفصلاً بالنماذج» الورادة بالمادة السابعة من اللائحة التنفذية ويقصد بالنماذج التي يقدم بها الطلب التي اشترطت ضرورة وجود رخصة عقار والتي جاءت كالتالي:

- العقار المقام قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 أي قبل تاريخ 2 يونيو 1992.

- وجود نموذج 10 تصالح الذي يفيد التصالح على الأعمال المخالفة وهنا يعد نموذج 10 تصالح بمثابة ترخيص للعقار المخالف وهو الدال على قبول التصالح.

الحصول على نموذج 10

ونوه إلى أنه يحصل المواطن على نموذج 10 تصالح بعد سداد رسوم التصالح حسب الأحوال وأيضاً إذا كان هناك أي دعاوي جنائية قد أقيمت ضد المخالف فأن حصوله على نموذج 10 تصالح يوقفها نهائياً وتنقضي الدعوي الجنائية صلحاً.

كما أكد أنه بالنسبة للدعاوى الجنائية القضائية قبل الحصول على نموذج 10 تصالح يتم تأجيل تلك القضايا إذا كان صادر للمتهم نموذج 3 تصالح ولحين حصوله على نموذج 10 وقبول التصالح عن الأعمال المخالفة حسب الشروط المطبقة.