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حفيد «النقشبندي» عبر قناة الناس: السيد البدوي نادى جدي في المنام

كتب:

محمد عزالدين
06:21 م | الجمعة 12 مايو 2023
حفيد الشيخ النقشبندي

حفيد الشيخ النقشبندي

سلط برنامج «حلي ودنك»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الضوء على أستاذ المداحين الشيخ سيد النقشبندي.

عاش فترة صباه في طهطا

وقال السيد شحاتة، حفيد الشيخ سيد النقشبندي، إن جده عاش فترة صباه في طهطا، ودخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل، شيخ الكتاب في القرية حينها.

وأضاف «شحاتة» أن الشيخ النقشبندي كان يحضر وقتها الموالد والليالي الدينية الذي كان يعقدها والده الشيخ محمد النقشبندي، لافتا إلى أن والده من الأساس كان إماما وخطيبا وواعظا.

ولفت إلى أن الشيخ النقشبندي انتقل إلى طنطا عام 1955، بناء على رؤية رأها في المنام، إذ رأى فيها السيد البدوي يقول له تعالى اسكن جنبي.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم محمد عزالدين