قناة الناس تستعرض سيرة الشيخ النقشبندي.. أستاذ المداحين (فيديو)

سلط برنامج «حلي ودنك»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الضوء على أستاذ المداحين الشيخ سيد النقشبندي.

من أهم المنشدين والمبتهلين

وقال «مصطفى» إن الشيخ النقشبندي من أهم المنشدين والمبتهلين في القرن الـ20، ولقب بالكروان والصوت الخاشع، ويتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة، ومن أبرز من رتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية في عصره.

ولفت إلى أن الشيخ النقشبندي يعد أحد أهم ملامح شهر رمضان المعظم بأذانه وتواشيحه قبل الإفطار، وأحلى الابتهالات التي تخرج من قلبه قبل حنجرته.

وأوضح أن شهرة الشيخ النقشبندي زادت في مصر والدول العربية قبل دخوله الإذاعة المصرية، وعندما سافر للحج قابل مشايخ سوريين دعوه لزيارة سوريا فزارها عام 1957 واستقبلوه بحفاوة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة