مصرع ربة منزل في حادث تصادم بأكتوبر

لقيت ربة منزل مصرعها بعد أن صدمتها سيارة ربع نقل، أثناء عبورها نهر الطريق بمدينة أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بمصرع ربة منزل في حادث تصادم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم أحمد السويركي، وكيل الفرقة، إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير ربة منزل، 30 سنة، اصطدمت بها سيارة ربع نقل، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.