«الداخلية»: ضبط متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وزعم المتهم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستصلاح الزراعي وشراء وتجهيز الأراضي الصحراوية والإنتاج الحيواني - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ27 مليون جنيه.