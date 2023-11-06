«الداخلية»: مد فعاليات «كلنا واحد» لمدة شهر في جميع أنحاء الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر وحتى يوم 7 ديسمبر 2023، للاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة؛ لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات في الميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.

جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.