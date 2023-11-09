بعد دعوة حملة السيسي لدعم الشعب الفلسطيني.. «حياة كريمة» تعلن طرق التبرع

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن التبرع لمؤسسة حياة كريمة، وحثت كافة الراغبين في التبرع للحملة، أن يقدم هذه التبرعات لمؤسسة حياة كريمة من أجل دعم الأهالي في قطاع غزة.

ومع هذا الإعلان، أوضحت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عن طرق التبرع لدعم أهالي غزة والحسابات البنكية للمبادرة، جاءت على النحو التالي:

- التبرع على حسابنا البنكي الموحد: 45004500

أو عن طريق:

- ميجا خير.

- رسالة نصية على رقم 9509.

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة من هنــا، واختيار حالة التبرع:

- «دعم أهلنا في فلسطين».

يذكر أن المبادرة الرئاسية كانت نشرت منشورا شكرت من خلاله الرئيس السيسي وحملته الانتخابية على دعمهم وتبرعهم للمؤسسة لصالح تقديم المساعدات الإغاثية للأهالي في قطاع غزة.