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القبض على سائق وعاطل سرقا نصف مليون جنيه من سيارة ملاكي بكرداسة

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:02 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ألقت مباحث كرداسة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على سائق وعاطل قاموا بسرقة مبلغ مالي نصف مليون جنيها من سيارة ملاكي أمام شركة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث قسم كرداسة، يفيد بحضور مهندس بشركة 35 سنة، وحرر محضرا بأنه قام بسحب مبلغ نصف مليون جنيه من احد البنوك، وقام بتركه داخل حقيبة بلاستيكية على المقعد الخلفي بالسيارة خاصته، وركن السيارة أمام الشركة محل عمله، وعقب انتهاء عمله بالشركة اكتشف وجود كسر بزجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي.

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بإشرافه على أعلى مستوى، لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة.

أسفرت جهود البحث ان مرتكبي الواقعة كل من سائق، 47 سنة، وعاطل 39 سنة، سابق اتهمهما في عدة قضايا، وألقى القبض عليهما وبحوزتهما 480 ألف جنيه متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، اعترفا بارتكابهما الواقعة.

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بقلم جيهان عبد العزيز