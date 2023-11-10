عاجل.. أماكن طرح شقق للإيجار لكل المصريين بـ1200 جنيه شهريا

كشفت الحكومة عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بشكل أولي وبعدد 1000 وحدة في الجيزة، وبني سويف، والشرقية، والمنوفية، لافتة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ستسهم في تقديم دعم إيجاري.

وأضافت الحكومة أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة.

القيم الإيجارية للوحدات المطروحة من سكن كل المصريين

وأعلنت الحكومة أن القيمة الإيجارية للشقق المطروحة، كما يلي:

- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترا مربعا 1500 جنيه.

- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 75 مترا مربعا 1200 جنيه.

- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

- ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بسداد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وهذا من خلال أجهزة المدن وأجهزة المدن.