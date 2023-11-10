علا الشافعي وصبري فواز يقدمان واجب العزاء في والدة سلوى محمد علي

حرصت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، والفنان صبري فواز على حضور عزاء والدة سلوى محمد علي، المقام بمسجد عمر مكرم في منطقة وسط البلد.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور العزاء أبرزهم رشوان توفيق، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، سيد رجب، وغيرهم.

وفاة والدة سلوى محمد علي

وكانت والدة الفنانة سلوى محمد علي، قد رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وأعلن عن الخبر المنتج صفي الدين محمود، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وجرى تشييع جثمان والدة الفنانة سلوى محمد علي، أمس بعد صلاة الظهر، من مسجد النور بمنطقة العباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء والشخصيات العامة، منهم الدكتور أشرف زكي، والمخرجة هالة خليل، وسيد رجب وأميرة فتحي وغيرهم.