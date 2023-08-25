علا الشافعي: الموسم الدرامي كان مميزا.. واختيار العلمين لاستضافة «المهرجان» موفقا

أعربت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، عن أمنيتها فى إقامة مهرجان القاهرة للدراما بمكان مختلف فى كل دورة، انطلاقاً من امتلاك مصر لطبيعة متباينة فى العديد من مواقعها.

وقالت «الشافعى» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار إقامة المهرجان هذا العام بمدينة العلمين الجديدة كان موفقاً، وذلك بحكم جمال المكان على مستوى الطبيعة والمجهود المبذول فى المدينة، مضيفة أن كل مكان فى مصر يستحق إقامة أحداث فنية فيه.

وكشفت رئيس تحرير «اليوم السابع» عن تضمن موسم دراما رمضان 2023 وكذلك الأعمال التى عُرضت على مدار العام لمسلسلات مميزة، لا سيما المسلسلات الوطنية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مؤكدة أن جوائز الجمهور تعطى مؤشراً قوياً تجاه اهتمامات الجمهور، وذلك لعدم وجود استطلاعات رأى تكشف أمزجة الناس بشكل عام.