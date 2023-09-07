علا الشافعي بالحوار الوطني: الفن صناعة لا تقل عن الصناعات الثقيلة وليس رفاهية

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، إن البداية الحقيقية للنهوض بصناعة السينما ستكون بالتشريعات المنظمة.

وتابعت الشافعي: «كذلك يجب العمل وبجدية على فتح ملف تصوير الأعمال الأجنبية في مصر التي تعد من مصادر جلب العملة الصعبة للدولة، وهو الملف الذي نتعامل معه بشكل غير جاد بالمرة مجرد كلام ووعود لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع، وإعادة النظر في الضرائب والرسوم التي تفرض على الصناعات الثقافية».

علا الشافعي: الفن صناعة لا تقل أهمية عن الصناعات الثقيلة

واستكملت الشافعي، خلال كلمتها اليوم، بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول «السينما والدراما والتلفزيونية» بالحوار الوطني، إن الفن صناعة لها طابع الاستدامة القائمة على عنصر الإبداع، ولا تقل أهمية عن الصناعات الثقيلة بمختلف أنواعها، وهذه حقيقة ، متابعة «لو هنتعامل مع الصناعة بمبدأ الرفاهية هنخسر كتير جدا».

وأشارت رئيس تحرير اليوم السابع، إلى أن وضع السينما أكثر بؤسا، والسينما تستحق وقفة حقيقة من كل القائمين على هذه الصناعة، مع العلم أن هناك العديد من الملفات والمؤتمرات ولاجتماعات التي ناقشت وضع السينما بهدف إيجاد حلول ولكن دون نتيجة حقيقية.

وتساءلت الشافعي، «كيف نتحدث عن إنشاء مسارح جديدة وترميم بعضها، وهناك دور عرض يتم غلقها؟» لافتة إلى أن صناعة السينما تعاني أيضا من عدم وجود تشريعات مخصصة منظمة لهذه الصناعة، إضافة إلى أن غرفة صناعة السينما لا تقوم بالدور المنوط بها، ولا تحمى الصناعة.

يجب عودة المسرح المدرسي

وشددت الشافعي، على ضرورة عودة المسرح المدرسي، وكافة الأنشطة الثقافية لما سيكون لها من دور أساسي وحيوي في تشكيل الهوية الثقافية وخلق جيل واع مثقف.

وانتقدت الشافعي، شيوع مسؤولية صناعة السينما بين عدد من الوزارات والجهات المختلفة، وهذا يعني عدم وجود جهة منوط بها النهوض بهذه الصناعة ودعمها بالشكل المطلوب، قائلة «محدش عارف صناعة السينما هي فين وتبع مين».