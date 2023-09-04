علا الشافعي: مهرجان العلمين حدث كبير يليق ببلد لها تاريخ عظيم

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مهرجان العلمين في دورته الأولى، حدث كبير يليق ببلد لها تاريخ عظيم، ومدينة العلمين لها شهرة على الصعيد العالمي، متابعة: «الفن هو هويتك وأصولك ومتنفسك وجذورك ولابد أن تحابي عليه».

فعاليات فنية وترفيهية

وأضافت «الشافعي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، «في الحقيقة نحن لدينا طبيعة ساحرة ومختلفة في أجوائها من العلمين وشرم الشيخ والصعيد وسيناء، والأماكن كلها تستحق مننا حفاوة كبيرة تقام فيها فعاليات وتظاهرات فنية وترفيهية».

المهرجان إضافة لمدينة العلمين

وتابعت: «الترويج لها واستغلال ده شيء جيد جدا، وده بيحصل في كل دول العالم، لو بصينا للمهرجانات اللي حوالينا، هنلاقي مهرجان زي مهرجان كان أضاف للمدينة، مهرجان زي فينس هو ساهم في شهرة المدينة، والطبيعة في العلمين بالإضافة إلى أهميتها وأبعادها التاريخية، الطبيعة الساحرة اللي فيها من الماء والرمال والأجواء بيضفي سحر أكتر على المدينة».