فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري غدا.. تكون رعدية أحيانا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غدًا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب البلاد، وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

تساقط الأمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأوضحت الأرصاد في بيانها على «فيس بوك» أن فرص سقوط الأمطار غدًا ستكون كالتالي:

- تتساقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

- تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

- يصل امتدادها إلى مدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح المصاحبة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.