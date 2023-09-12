«الأرصاد»: استمرار تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي أو بقايا العاصفة دانيال أثر أمس على بعض المناطق من محافظة مطروح والصحراء الغربية، والمناطق الداخلية من خلال نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

انخفاض الرؤية الأفقية

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن العاصفة دانيال اتجهت من الغرب إلى المناطق الداخلية؛ إذ شهد اليوم تقلبات جوية تتمثل في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة في الأماكن المكشوفة على محافظات شمال البلاد.

وأشارت إلى أن اليوم شهد انخفاضاً في درجات الحرارة وفرصا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة بين محافظة وأخرى، ما بين أمطار متوسطة على المناطق الساحلية مثل مطروح والإسكندرية ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وامتدت الأمطار إلى بعض المناطق الداخلية مثل محافظات الوجه البحري وامتدت للقاهرة الكبرى.

التوقعات خلال الساعات المقبلة

ولفتت إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار فرص الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ويتحرك المنخفض الجوي تجاه المناطق الشرقية، وتبدأ شدة المنخفض تقل تماما غدا.