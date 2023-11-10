مطربون يطرحون أوبريت «فداكي يا فلسطين» تضامنا مع أحداث غزة

طرح عدد من نجوم الغناء، أوبريت بعنوان «فداكي يا فلسطين» لتجسيد روح الصمود والقوة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، ويعبر عن حب الوطن والإصرار على البقاء قويا رغم كل المصاعب.

الأوبريت من إخراج إيهاب عبداللطيف

الأغنية يشارك فيها عدد من المطربين المصريين منهم منعم وكاميليا وخالد حميدة ومحمد سامي وملك ومن كلمات محمد غباشي وألحان منعم وتوزيع ميدو مزيكا ومدير إنتاج تامر ديكا وإنتاج ريمون سعيد في أولى انتاجه وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

كلمات الأوبريت

تقول كلمات الأغنية «ارفع شعار الحرب وابعتلي مية دبابة افضل ماسك في الأرض إني اسيبها استحالة، ابعت قذايف ضرب خطط لجل الإبادة، راجل حفظ على العرض واكتتبتله الشهادة، ياقدسنا دي أرضنا فدائي يافلسطين روحي ودمي وربنا، اوعالك يا أمي تبكي لوجالك خبر وفاتي أصل أبقى شهيد الجنة عشان ضحيت لبلادي، من صغري وأنا بتمنى أكسر عيون الأعادي نولت الشهادة ياما إياك تبكي في مماتي، صحي كل الشعوب إيدنا في إيد بعضينا لازم نقف ونقول القدس لينا».