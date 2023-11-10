الانتهاء من 60% بمشروع صرف صحي دير الشهداء في سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج الانتهاء من 60% من تنفيذ مشروع توصيل خط الصرف الصحي لدير الشهداء الذي يقع على مسافة كيلومتر واحد شمال دير العذراء، جنوب دير الملاك بقرية السلاموني في حي الكوثر ويبعد عن مركز ومدينة أخميم 7 كم مما يعطي للمنطقة أهمية أثرية ودينية تطلبت متابعة دقيقة بالعمل، بالتنسيق مع الاثار.

مشروع صرف صحي دير الشهداء

قالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لـ«الوطن» إنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للأعمال الجارية وبالتنسيق مع هيئة آثار سوهاج، جرى الانتهاء من 60% أعمال توصيل خط الصرف الصحي لدير الشهداء وإزالة المعوقات بالعمل بالمشروع، وجار الانتهاء من باقي الأعمال لتسليم المشروع بموعده.

التعاقد على وحدات سكنية بمشروع السبع عمارات

يجري تسليم الحاجزين الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان بحي الكوثر بمحافظة سوهاج بالسبع عمارات خلف الإسعاف بالمرحلة الخامسة حيث يتم التعاقد مع الشباب وتحصيل مستحقات الدولة بذات المشروع.