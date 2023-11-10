زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة بمبادرة «أحلى وهى خضرة» بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة بزراعة 300 شجرة مثمرة وغير مثمرة بشوارع وميادين المركز تفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، ومبادرة «أحلى»، وهى خضرة التى أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»،إنه جرى اليوم القيام بأعمال ري وزراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروى الصوامعة غرب بمركز طهطا وبمدينة طهطا .

زراعة 300 شجرة بسوهاج اليوم

وأضاف «عوض» أنه جرى زراعة 300 شجرة مثمرة بنطاق مدينة طهطا ومجلس قروي الصوامعة غرب، مابين موالح ليمون وبرتقال ويوسفي، فضلا ع الزيتون والجوافة ونباتات الزينة، لافتا إلى أن الوحدة المحلية مستمرة يوميا بأعمال زراعة ورى الأشجار بصفة مستمرة حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضاري اللائق.

أوضح عامر عوض، أنه شارك في الفعالية المبادرة والزراعة رمضان عابدين رئيس قرية الصوامعة غرب ومحمود أحمد السيد على سكرتير قرية الصوامعة غرب، ومسؤولى المنتزهات وباستخدام معدات الوحدة المحلية