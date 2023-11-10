فقرات متنوعة في احتفالية لأطفال ذوي الهمم والأيتام بالإسكندرية 

نظمت جمعية «خليك إيجابي» تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية احتفالية عيد الطفولة بدار الحنان «الجمعية المصرية لحماية الأطفال» بمشاركة عدد من الجمعيات حيث جرى تقديم فقرات فنية واستعراضية مهداه من فريق تفاريح للحفلات وفريق دار الحنان لذوي الاحتياجات.

رئيس خليك ايجابي: رغبنا إخراج الأطفال من مشاهد غزة

وقال رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي، أنهم فكروا كثيرا في إلغاء الحفل هذا العام نتيجة الأحداث الجارية وحجم الخسائر الكبيرة والشهداء الذين استشهدوا في غزة بفلسطين الحبيبة، لكن نتيجة لتأثير الفيديوهات والمشاهد طوال اليوم على الأطفال والذين يروها سواء على منصات السويشال ميديا أو القنوات طوال اليوم فقرروا بتحمل أي انتقادات مقابل إرجاع السعادة والفرحة لهم.

يسري: الحالة النفسية تمثل اكثر من 60 % من تحسن حالاتهم

وأضاف رئيس خليك إيجابي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بحكم عملهم لسنوات مع مرضي السرطان وذوي الهمم فالحالة النفسية بالنسبة لهم هي مسألة حياة أو موت ليست كباقي الناس فالحالة النفسية تمثل أكثر من 60 % من تحسن حالاتهم.

وأشار إلى أن الاحتفالية ساهمت في إسعاد 200 فرد من مرضى السرطان وذوي الهمم والأيتام وأسرهم.