تردد القناة الأولى المصرية.. اعرف طريقة ضبطها في خطوات بسيطة

تقدم القناة الأولى مجموعة متنوعة من البرامج الإخبارية والسياسية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وهي تُعد من أهم القنوات الفضائية في مصر وأقدمها، ولذا يبحث الكثير من الناس عن تردد القناة الأولى المصرية، بعد أن قامت العديد من القنوات بتغيير تردداتها من أجل تقديم أفضل جودة للبث.

ولذا نقدم لكم عبر السطور التالية تردد القناة الأولى المصرية الجديد، كما سنجيب على بعض الأسئلة الشائعة حول هذا الموضوع، كطريقة ضبط تردد القناة، وأسباب تغيير تردد القناة الأولى المصرية؟ وما إذا كنت في حاجة إلى شراء جهاز استقبال جديد لضبط التردد، وغير ذلك.

تردد القناة الأولى المصرية

ويأتي تردد القناة الأولى المصرية كالتالي:

- التردد: 11765 (H)

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط تردد القناة الأولى المصرية

لضبط تردد القناة الأولى المصرية الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

2. اختر خيار التركيب أو التثبيت.

3. اختر خيار البحث عن القنوات.

4. حدد القمر الصناعي الذي تريد ضبط القنوات الجديدة عليه.

5. أدخل تردد القناة الجديدة ومعدل الترميز.

6. اضغط على زر البحث.

ستظهر القناة الأولى المصرية على قائمة القنوات الخاصة بك.

هل أحتاج إلى شراء جهاز استقبال جديد لضبط التردد؟

قد يرد إلى البعض سؤال حول الحاجة إلى شراء جهاز استقبال جديد من أجل إمكانية ضبط الترددات الجديدة للقنوات، والتي منها القناة الأولى المصرية، لكن ذلك في الحقيقة لا حيتاج إلى تجديد الجهاز، إذ يمكن ضبط القنوات الجديدة على معظم أجهزة الاستقبال الموجودة حاليًا، ومع ذلك قد تحتاج إلى تحديث جهاز الاستقبال الخاص بك إلى أحدث البرامج الثابتة لدعم ترددات القنوات الجديدة.

هل يمكنني ضبط تردد القناة الأولى المصرية الجديد يدويًا؟

وفيما يخص ضبط التردد يدويًا، فإن ذلك ممكن من خلال اتباع الخطوات المبينة في الأعلى، ومع ذلك، قد يكون من الأفضل استخدام وظيفة البحث التلقائي في جهاز الاستقبال الخاص بك، حيث ستساعدك هذه الوظيفة في العثور على جميع القنوات الجديدة تلقائيًا.

يشار إلى أن القناة الأولى المصرية تقدم العديد من البرامج المتنوعة منها الإخبارية والدينية، والتي من أبرزها برنامج «ولا تعسروا» والذي يقدمه الدكتور عمر الورداني عبر فضائية القناة الأولى المصرية.

ما أسباب تغيير تردد القناة الأولى المصرية؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تغيير تردد القنوات عمومًا ومنها القناة الأولى المصرية، أهمها:

- تحسين جودة البث: إذ تقوم القناة بتغيير ترددها لتحسين جودة البث، وذلك عن طريق زيادة سعة القناة.

- إضافة قنوات جديدة: قد تقوم القناة بإضافة قنوات جديدة إلى شبكتها، ما يتطلب تغيير تردد القناة الأولى المصرية لتوفير مساحة للقنوات الجديدة.

- التوسع في التغطية: قد تقوم القناة بتغيير ترددها لتوسيع التغطية الجغرافية للقناة، وذلك عن طريق استخدام تردد جديد يوفر تغطية أفضل في بعض المناطق.

كيف يمكنني معرفة ترددات القنوات الجديدة؟

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها معرفة ترددات القنوات الجديدة عقب تغييرها، وذلك من خلال:

- الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإعلام: إذ يوفر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للإعلام معلومات حول ترددات قنوات النايل سات الجديدة.

- مواقع مقارنة أسعار القنوات الفضائية: توفر مواقع مقارنة أسعار القنوات الفضائية معلومات حول ترددات قنوات النايل سات الجديدة.

- صفحات القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي: تنشر العديد من القنوات تردداتها الجديدة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.