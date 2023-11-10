لو حصلت على شقة من «الإسكان».. هل يحق الاستفادة ببرنامج إيجار «سكن لكل المصريين»؟

أعلنت الحكومة عن طرح 1000 وحدة سكنية بقيمة إيجارية مدعومة، وبشكل تجريبي أولي في 4 محافظات وهي الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية، وصولا إلى 30 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات، لمدة 7 سنوات ويمكن تجديد الإيجار حسب رغبة العميل، ولكن دون دعم نقدي وبقيمة إيجارية حسب الموقع حينه، وبزيادة سنوية 7%.

وأضافت الحكومة، أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها، مكونة من مساحتين الأولى 90 مترا مربعا بقيمة إيجارية 1500 جنيه، والأخرى وحدات بمساحة 75 مترا مربعا بقيمة إيجارية 1200 جنيه.

هل يحق الاستفادة من شقق الإيجار بسكن كل المصريين حال سبق الحصول على وحدة سكنية من الإسكان؟

وقالت الحكومة، إنه في حالة وجود استفادة سابقة لأحد المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية إيجارية من سكن كل المصريين، أو يملك وحدة، يمكن للمواطن الاستفادة من برنامج الإيجار، ولكن بشرط وهو عدم الحصول على دعم نقدي من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت الحكومة، أنه لا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية نهائيا، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية للغرض السكني فقط خلال المدة الإيجارية.

الدعم النقدي المقدم من صندوق الإسكان

وأكدت الحكومة أن صندوق الإسكان الاجتماعي، يقوم بدعم نقدي للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والدعم هو:

- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، ويقوم الصندوق بسداد المبلغ المتبقي.

- يقوم المواطن بسداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها ويحتفظ بملكيتها.