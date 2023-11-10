مورجان: اللوبي اليهودي بأمريكا هو المسؤول عن التغطية المنحازة لإسرائيل

وصف الدكتور مايكل مورجان، الإعلامي والباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، التغطية الإعلامية الغربية للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بأنها غير مهنية على الإطلاق، موضحا أن التغطية انحازت لإسرائيل بشكل كبير، وتجاهلت المذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فضلاً عن الإبادة الجماعية.

اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة

وقال «مورجان» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية يمتلك أكبر شبكات الإعلام في أمريكا ويتم من خلالها تمرير قصص مُمنهجة: «شيء مُحزن ومخزي موقف الإعلام الأمريكي».

وأوضح مورجان، أن الإعلام الغربي أُصيب بالازدواجية وهو ما ظهر في عدم تركيزه على المذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لافتا إلى أن هناك نبرة تغيير في التغطية الإعلامية الغربية وتوجيه نقد لقوات الاحتلال الإسرائيلي ولكن بشكل غير كافي.