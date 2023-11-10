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لأول مرة في تاريخها.. «صكوك إطعام» الأوقاف تتجاوز 150 ألف صك

كتب:

رؤى ممدوح
09:52 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
صكوك الإطعام

صكوك الإطعام

تجاوزت حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها وزارة الأوقاف 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها اليوم الجمعة 10 نوفمبر ألف صك، وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023 م.

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بقلم رؤى ممدوح