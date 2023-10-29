«الأوقاف»: صكوك الإطعام زادت بقيمة 7.5 مليون جنيه عن العام الماضي
كتب:
رؤى ممدوح
10:53 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
صكوك الإطعام
وجهت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية الشكر لكل من أسهم أو يسهم بجهد أو مال في توفير 25 ألف صك إطعام زيادة عن العام الماضي حتى تاريخه.
زيادة في صكوك الإطعام
وقالت وزارة الأوقاف إن مديريات الأوقاف حققت زيادة عن العام الماضي في صكوك الإطعام، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله 139414 صك إطعام بمبلغ 41824200 جنيه، بزيادة عن العام الماضي 25049 صك إطعام بمبلغ 7514700 جنيه، هذا بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفوري.
إخراج زكاة المال والصدقات من خلال صكوك الإطعام
وأعربت الوزارة عن شكرها لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن، الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، ورحيم، وأن روح التكافل من أخص صفاته.
جدير بالذكر أنه يجوز إخراج زكاة المال وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف، وأن المشروع مستمر حتى 31/ 12/ 2023، ونشرت الوزراة أرقام للمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف، وهي كالتالي:
(01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت، أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:
البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818
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