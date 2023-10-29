رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف»: صكوك الإطعام زادت بقيمة 7.5 مليون جنيه عن العام الماضي

كتب:

رؤى ممدوح
10:53 ص | الأحد 29 أكتوبر 2023
صكوك الإطعام

صكوك الإطعام

وجهت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية الشكر لكل من أسهم أو يسهم بجهد أو مال في توفير 25 ألف صك إطعام زيادة عن العام الماضي حتى تاريخه.

زيادة في صكوك الإطعام 

وقالت وزارة الأوقاف إن مديريات الأوقاف حققت زيادة عن العام الماضي في صكوك الإطعام، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله 139414 صك إطعام بمبلغ 41824200 جنيه، بزيادة عن العام الماضي 25049 صك إطعام بمبلغ 7514700 جنيه، هذا بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفوري.

إخراج زكاة المال والصدقات من خلال صكوك الإطعام

وأعربت الوزارة عن شكرها لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن، الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه شعب أصيل، ورحيم، وأن روح التكافل من أخص صفاته.

جدير بالذكر أنه يجوز إخراج زكاة المال وسائر الصدقات والكفارات من خلال صكوك إطعام الأوقاف، وأن المشروع مستمر حتى 31/ 12/ 2023، ونشرت الوزراة أرقام للمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف، وهي كالتالي:

(01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت، أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818‏

أو من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916

اقرأ المزيد:

وزارة الأوقاف: افتتاح 16مسجدا يوم الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الرابع والعشرين بمسجد الإمام الحسين

وزارة الأوقاف: مقارئ القرآن تتجاوز 145 ألف مشارك لأول مرة

وزارة الأوقاف تعلن إشهار 38 مسجدا واستكمال أعمال مستشفى الدعاة بسوهاج

خالد الجندي: وزارة الأوقاف غيرت خطبة الجمعة لمواكبة الأحداث

وزارة الأوقاف تنظم ندوة عن فهم أحاديث طلب العلم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر وزارة الأوقاف الفلسطينية

وظائف شاغرة في وزارة الأوقاف.. اعرف المستندات المطلوبة ومواعيد التقديم
بقلم رؤى ممدوح