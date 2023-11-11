أسوان تستعد لموسم السياحة الشتوية بالبالون الطائر ومشروع الهوية البصرية

تشهد محافظة أسوان في هذه الآونة جهودا كبيرة من حيث الدعم لاستغلال المنشآت السياحية والفندقية من أجل تقديم خدمات سياحية عالية الجودة وتحقيق الأهداف المرجوة قبل بداية موسم السياحة الشتوية حيث تستقبل المدينة عددا كبيرا من الزائرين.

وتركز جهود الدولة المصرية على تطوير المناطق السياحية في أسوان وتحسين البنية التحتية لها من خلال التنمية العمرانية المتمثلة في المشروعات القومية وفقًا لرؤية متكاملة ومنهجية تهدف إلى رفع مستوى صناعة السياحة وتحقيق عوائد إيجابية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية والتنفيذية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البالون الطائر

وتسعى جهود الدولة أيضًا إلى تعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية في أسوان وزيادة أعداد السياح من خلال إدخال أنماط سياحية جديدة من خلال تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر في مدينة أسوان كجزء من هذه الجهود، وجرى تحديد المسارات وموقع المطار الخاص به، يتم العمل على توفير كافة الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الرحلات وحماية سائحين وعاملين في هذا المجال.

تُعَد محافظة أسوان واحدة من المحافظات السياحية المميزة، حيث تتمتع بسماء دافئة وجو معتدل، وتعمل الجهود المشتركة على استغلال هذه الميزات لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، وذلك من خلال تنظيم رحلات البالون الطائر وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات السائحين وتعزز الاهتمام بالمحافظة كما تساهم هذه الجهود في خلق فرص عمل للشباب الأسواني.

مشروع الهوية البصرية

كما شهدت محافظة أسوان تنفيذ مشروع الهوية البصرية في أسوان، ويتم العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع في المدن السياحية الأخرى ومراقبة ومراقبة المنشآت السياحية بشكل دائم وتوفير الأمان للبواخر السياحية في النيل.

دعم تدريبي للعاملين في السياحة

يتم أيضًا تنظيم دورات تنمية بشرية للعاملين في قطاع السياحة وتعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتطوير وفتح وجهات سياحية جديدة في أسوان و العمل على تسهيل الإجراءات الأمنية والإدارية للسياح وتوفير الخدمات السياحية بشكل شامل ومتكامل.

بالإضافة إلى ذلك، تُعَد أسوان مركزًا هامًا للسياحة الثقافية والتاريخية حيث يتم العمل على الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية المهمة في المنطقة، مثل معبد فيلة ومعبد الكرنك والنقوش الروكية في جبل السلسلة بالإضافة الى تنظيم الجولات السياحية لهذه المواقع وتوفير المعلومات اللازمة للسياح.

ولا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة السياحة في أسوان إذ تستمر الجهود المشتركة في تطوير وتعزيز السياحة في أسوان من خلال تنفيذ استراتيجيات متكاملة وتعاون القطاعين العام والخاص، بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز الاستثمارات في القطاع السياحي.