حسام زكي: القمة العربية الطارئة هدفها الوصول لمشروع قرار لاحتواء الوضع في غزة

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن القمة العربية الطارئة التي تُعقد غدا السبت في الرياض بشأن القضية الفلسطينية، ستتناول العديد من الملفات منها «وقف إطلاق النار الفوري في غزة، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ودخول المساعدات».

رفض فكرة تهجير الفلسطنيين

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك إجماعاً من قبل أعضاء الجامعة العربية على رفضهم التام لفكرة تهجير الفلسطينيين.

وتابع: «هناك قرارات سياسية عالية المستوى ستُتخَذ من أعضاء الجامعة العربية، وعلى الأمين العام للجامعة تولي آلية التنفيذ بعد ذلك».

انعقاد القمة العربية الطارئة

تأتى القمة العربية الطارئة التى تُعقد فى الرياض غدا، بناءً على دعوة فلسطين والمملكة العربية السعودية، الرئيس الحالى للقمة، لمناقشة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة المحاصر، والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضى والذى خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، علاوة على تشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطينى.

كما تأتى استكمالاً للجهود العربية المشتركة وخاصة المصرية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم والمطالبة بتنفيذ مقررات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية موحدة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.