انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في نجع حمادي لمدة 4 ساعات غدا.. تعرف على المناطق

أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، انقطاع مياه الشرب عن الشارع الرئيسي لمستشفى نجع حمادي وعدد من الشوارع لمدة 4 ساعات غدا السبت.

انقطاع مياه الشرب في نجع حمادي

وقالت الوحدة المحلية لمجلس مدينة نجع حمادي، في بيان صحفي اليوم، إنه يتم قطع المياه غدا السبت، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، عن الشوارع المجاورة والشارع الرئيسي لمستشفى نجع حمادي العام الجديدة، لتوصيل خط المياه الجديد الخاص بالمستشفى.

تنبيه لأصحاب المخابز في نجع حمادي

وأضافت الوحدة المحلية أنه يجب على المواطنين وأصحاب المخابز، توفير كمية كافية من المياه لحين الانتهاء من توصيل الخط الجديد، لافتة إلى أن المياه تعود تدريجيا عقب الانتهاء من الأعمال، وفق الزمن المحدد لتركيب الخط الجديد.