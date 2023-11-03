أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 3-11-2023، استقراراً ملحوظاً، أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، خلال نهاية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي شبكة الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.40 جنيه للبيع، تبعاً للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك Cib

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع تبعاً لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع بحسب مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، بينما سجل 8.43 جنيه للبيع، بحسب بنك الإسكندرية.