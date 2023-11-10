مصرع عامل داخل ورشة في الصف

لقي عامل مصرعه أثناء عمله في ورشة بمنطقة أبو ساعد بالصف بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من النجدة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود انفجار بكمبروسر هواء بورشة بمنطقة أبو ساعد ومصرع عامل فيها، على الفور انتقل النقيب أحمد عز أبو خطوة معاون مباحث الصف والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

مصرع عامل كاوتش

وبالانتقال تبين أن مصرع عامل كاوتش 18 سنة بسبب انفجار كمبروسر ضغط الهواء بالورشة التي يعمل بها بمنطقة أبو ساعد بدائرة القسم، وبسؤال صاحب الورشة أيد ما جاء بالفحص ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن