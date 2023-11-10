17 محضر ضبط جمركي في مطار القاهرة.. عملات أثرية وتليفونات وسبائك ذهب

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، 17 محضر ضبط جمركي خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي منها أربعة محاضر ضبط في مبنى الركاب رقم 1.

إحباط تهريب 10 سبائك ذهبية

قام رجال الإدارة الرابعة بقيادة عبد العظيم حمادة مدير الإدارة ومحمد رمضان الدمرداش نائب المدير بتحرير محضري ضبط أرقام 64 و65 لسنة 2023 الأول ضد راكب مصري قادم على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الطائف حاول تهريب 10 سبائك ذهبية بوزن 600 جرام أخفاهم الراكب في لفافات كربونية محكمة الغلق داخل علبة مكواة شعر مغلقة كما عثر على تليفونات مخفاة داخل عبوات غذائية.

جرى الضبط بواسطة كل من مصطفى فاضل مأمور اللجنة الجمركية ومحمد طلعت مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح ومحمد صابر رئيس القسم شارك في تحرير محضر الضبط كل من أسماء شوقي وشيماء الشحات ومحمد عادل وأحمد عبد الله وأحمد رفاعي مأموري الجمرك تحت إشراف سامي سليمان مدير إدارة الحركة.

والمحضر الثاني كان في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الكويت ضد راكب عربي حاول تهريب 18 تليفون محمول ماركة iPhone 15 تم الضبط بواسطة كل من مصطفى فاضل مأمور اللجنة الجمركية ومحمد صابر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة هيثم صلاح وأحمد سيد مأمورا الجمرك وشارك في الضبط كل من محمد طلعت ومحمد علي عطيتو وأحمد الرفاعي ومحمد عادل ماموري الجمرك تحت إشراف سامي سليمان مدير الحركة المشرف على صالة 3 بمبنى الركاب رقم 1.

وقام رجال الإدارة الثالثة بقيادة عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة وعمرو عبد المنعم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 66 لسنة 2023 أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة إذ تم ضبط راكب مصري حاول تهريب سبائك ذهبية بوزن 348 و20 عبوة سائلة تدخل في صناعة الذهب أخفاهم الراكب في لفافات داخل كرتونة شاشة.

وجرى الضبط بواسطة كل من محمود صابر مأمور اللجنة الجمركية ووليد عبد الستار مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد عبد العال ومحمد عزمي مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من أحمد سامي ومحمد عمر وعلي شعبان ومحمد صبحي وعبد الرحمن حسن مأموري الجمرك تحت إشراف أمير مطر مدير الحركة في حضور طارق فرج وياسر عثمان من إدارة الأمن الجمركي.

بينما قام مسئولو الإدارة الأولى بقيادة هاشم مصطفى مدير الإدارة، وخالد محمود عبد العظيم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 67 لسنة 2023 وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة ضد راكب مصري بحوزته 9 مطواة وخنجر.

أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 كما تم ضبط عملتين معدنيتين بحوزته أيضا أفاد تقرير كل من أماني سمير وشيماء نجيب وسماح سعيد مفتشي الآثار بمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بأنهما تخضعا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.