ضبط 3 آلاف عبوة شوكولاتة وحلوى أطفال وجبن منتهية الصلاحية في حملة بطنطا 

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية، من ضبط مخزن مواد غذائية بطنطا، وبداخله 2300 عبوة شوكولاتة وجبن نستو، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التنسيق بين الجهات

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن حملة مكبرة نفذتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على مخزن مواد غذائية بنطاق مدينة طنطا، وبداخله مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن معلومات وردت إلى المديرية بوجود مخزن يحتوي على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمت مداهمة المخزن وتم ضبط عدد 2300 عبوة حلوى وشوكولاتة وجبن نستو، انتهاء أغسطس وسبتمبر2023 بمخزن مواد غذائية بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

الحملات مستمرة

وذكر أن الحملات التموينية مستمرة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي وهيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، وضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع وجشع التجار.