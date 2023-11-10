مراسل قناة القاهرة الإخبارية: عبور 30 شاحنة مساعدات لإغاثة غزة اليوم

أكد مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، أنه تم السماح بعبور 30 شاحنة محملة بالكثير من المساعدات الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة اليوم.

إجلاء مزدوجي الجنسية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المعبر جاهز لإجلاء رعايا الدول من مزدوجي الجنسية، بعد التنسيق مع الدول التي تريد إخراج رعاياها من قطاع غزة.

وأضاف عبد الفتاح أن الطائرات التي وصلت اليوم لمطار العريش من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية.

وصول مزيد من الشحنات

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه من المنتظر وصول مزيد من شحنات وقوافل الإغاثة، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق جسر جوي يصل قريبًا، ومن المقرر عبوره للقطاع صباح السبت.