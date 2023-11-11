تأثير الإضاءة الطبيعية والصناعية على النباتات المنزلية.. لتجنب توقف التزهير

تعد الإضاءة سواء كانت طبيعية أو اصطناعية من أهم العناصر الأساسية والرئيسية للحفاظ على النباتات المنزلية ورعايتها واستمرارها في النمو لتعيش فترة أطول ولنجاح نمو ورعاية النباتات لا تأتي إلا بعد عدة محاولات لتوفير جميع متطلبات النمو والرعاية اللازمة مثل الضوء.

النباتات تحتاج إلى الإضاءة وهذا أمر ضروري

النباتات تحتاج إلى الإضاءة وهذا أمر ضروري ومهم للغاية من أجل بقائها ونموها فترة أطول والنباتات تختلف من واحدة لأخرى، وذلك على حسب حاجتها للإضاءة، يقول الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.

وهناك نباتات تحتاج إلى أشعة الشمس مباشرة، وهناك نباتات تحتاج إلى إضاءة ساطعة ونباتات تعيش في الظل أو أماكن مظلمة ونباتات تحتاج إلى إضاءة دون أشعة الشمس، ويوجد نوعان في الإضاءة إضاءة طبيعية وصناعية.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، توافر الإضاءة بشكل دائم خاصة في النهار من العناصر الأساسية لنمو النبات وإكمال رؤيتها باللون الأخضر الزاهي وهناك نباتات تحتاج لضوء الشمس غير المباشر ويطلق عليها نباتات الظل وبيئتها الطبيعية في بداية حياتها داخل الصوبة وتكون الاضاءة التي تتعرض لها فترة زمنية تتراوح من 8-12 ساعة خلال اليوم إذا كانت شدة الاضاءة معتدلة أما إذا كانت شديدة تكون المدة التي تتعرض لها من 6-8 ساعات يوميا.

«شدة الإضاءة داخل المنزل أقل بكثير من الإضاءة خارج المنزل حتى في الأيام المشمسة لذلك نجد أن النباتات تختلف من نبات لآخر وتختلف شدة الإضاءة باختلاف نوع النبات على سبيل المثال نجد أن النباتات لا تنمو في الأماكن المظلمة تماما، أما الأماكن المعرضة لضوء خفيف تنمو فيها النباتات الورقية جيدا أما الأماكن المعرضة لضوء الشمس المباشر طوال اليوم تنمو فيها نباتات الصبار بنجاح»، بحسب «صلاح»

أعراض وعلامات نقص الإضاءة في النباتات المنزلية

ومن أعراض وعلامات نقص الإضاءة في النباتات المنزلية نجد أن النبات توقف عن التزهير أو تكون قليلة العدد صغيرة الحجم ذات الوان باهتة والساق تكون ضعيفة والأوراق صغيرة الحجم ولونها أخضر باهت.