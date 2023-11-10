خريطة ضعف المياه لمدة 48 ساعة في سوهاج.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج، ضعف المياه غدا السبت بعدة قرى تابعة لها للصيانة الدورية، موضحة أماكن ضعف المياه غدا، والمواعيد، وأهاب الشركة المواطنين بضرورة توفير مياه خلال فترة الضعف حيث لن تصل إلا للدور الأول فقط.

أماكن ضعف المياه غدا

وحددت مياه سوهاج أماكن ضعف المياه غدا السبت في قرية «شطورة وقرية عرب بخواخ وساحل طهطا وأطراف المدينة وقرية بنجا و قرية بنى حرب وقرية القبيصات وقرية الشيخ مسعود وقرية الحريدية البحرية وقرية الحريدية القبلية وقرية السوالم وقرية الشيخ زين الدين وقرية نجع حمد وقرية الصفيحة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج».

مواعيد ضعف المياه بسوهاج

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج مواعيد ضعف المياه غدا السبت بداية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 من صباح الاثنين 13 نوفمبر الجاري لمدة 48 ساعة، للقيام بأعمال الغسيل والتطهير الدوري للمروقات بمحطة مياه شطورة السطحية.