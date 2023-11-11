«الصحة الفلسطينية»: إقامة مقبرة جماعية في مجمع الشفاء بغزة لدفن الشهداء

صرَّح مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، أنه سيتم عمل مقبرة جماعية في منطقة «مجمع الشفاء» لدفن جثث وأشلاء الشهداء، ضحايا العنف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «البرش»، أنَّ المقبرة الجماعية صارت ضرورية، لعدم استطاعتهم الخروج من نطاق مجمع الشفاء، لدفن الجثث.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت منذ قليل، عن التوقف التام للعمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي.

وكذلك، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، عن نفاد المستلزمات الطبية في عدد كبير من مستشفيات القطاع، مؤكداً الانهيار التام للقطاع الصحي في غزة، وعجزه عن تقديم الخدمات للمرضى، لعدم وجود السمتلزمات الطبية الكافية أو الأطقم الطبية ونقص الوقود، بسبب الحصار والقصف.