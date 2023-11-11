رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الصحة الفلسطينية»: إقامة مقبرة جماعية في مجمع الشفاء بغزة لدفن الشهداء

كتب:

منى صلاح
02:18 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
محيط مستشفى الشفاء

محيط مستشفى الشفاء

صرَّح مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، أنه سيتم عمل مقبرة جماعية في منطقة «مجمع الشفاء» لدفن جثث وأشلاء الشهداء، ضحايا العنف وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف «البرش»، أنَّ المقبرة الجماعية صارت ضرورية، لعدم استطاعتهم الخروج من نطاق مجمع الشفاء، لدفن الجثث.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت منذ قليل، عن التوقف التام للعمليات الجراحية بالمستشفى الإندونيسي.

وكذلك، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، عن نفاد المستلزمات الطبية في عدد كبير من مستشفيات القطاع، مؤكداً الانهيار التام للقطاع الصحي في غزة، وعجزه عن تقديم الخدمات للمرضى، لعدم وجود السمتلزمات الطبية الكافية أو الأطقم الطبية ونقص الوقود، بسبب الحصار والقصف.

اقرأ المزيد:

خبراء عن زيارة أمير قطر لمصر: تعبر عن شراكة مهمة في ظل حرب غزة

مستشار بالأكاديمية العسكرية: الداخل الإسرائيلي يشهد انقسامات بسبب حرب غزة

أستاذ اقتصاد: انهيار سوق الأسهم في بورصة الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب غزة

عاجل.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي تقدر بـ 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب حرب غزة
بقلم منى صلاح