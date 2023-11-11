مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يفرض أحزمة نارية حول مستشفيات غزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض أحزمة نارية حول المستشفيات في قطاع غزة.

وأضاف مراسل القناة، في نبأ عاجل، بأنه: «لا مكان آمن في قطاع غزة حالياً».

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن جيش الاحتلال يواصل شن غاراته التي تستهدف عدداً من المنازل في مخيم «البريج».

ويعاني القطاع الصحي في غزة، من الانهيار التام نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على الأبنية الحيوية، واستهدافه للمستشفيات، مع نقض الأطقم الطبية والأدوية والمياه النظيفة، ونقص الطاقة الضرورية لتشغيل الأجهزة الطبية.

ومع تزايد أعداد الشهداء، ضحايا العدوان الإسرائيلي، أعلن منذ قليل، مدير عام الصحة الفلسطينية، نيته إقامة مقبرة جمايعة تستوعب جثث الشهداء وأشلائهم، في مجمع الشفاء، موضحاً أن السبب هو: عدم استطاعتهم الخروج للدفن.