«القاهرة الإخبارية»: ماكرون يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أعمال التصعيد في غزة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنَّه يجب على الاحتلال الإسرائيلي وقف أعمال التصعيد والقصف في غزة واستهداف المدنيين، وذلك وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

«ماكرون»: وقف إطلاق النار يفيد الجانب الإسرائيلي

وأضاف «ماكرون»، في تصريحاته، أنَّ وقف إطلاق النار في «غزة»، سيفيد الجانب الإسرائيلي.

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

يشار إلى تضرر بالغ تكبده الاقتصاد الإسرائيلي جراء استمرار الحرب على غزة لليوم الـ 35، ليفقد المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب أكثر من 17% من وزنه النسبي، بجانب انهيار قطاعات حيوية كالزراعة والسياحة، وتراجع التصنيف الإئتماني ما يضر بالاستثمارات المباشرة الضرورية لاقتصاد العدو.

وتتعالى الأصوات داخل دولة الاحتلال لوقف الحرب، نتيجة خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية، بجانب تضرر الاقتصاد المتأثر بالظروف العالمية وتداعيات العديد من الأزمات المتتالية والتوترات الجيو سياسية، آخرها الحرب على غزة.