«الصحة» تكشف عن أسباب الإصابة بالسعال.. بينها الدرن

قالت وزراة الصحة والسكان إن السبب الرئيسي للإصابة بالسعال هو الإصابة بارتجاع المريء وقد يحدث نتيجة للإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي كالتالي:

•التهاب الجيوب الأنفية

• الحساسية

• الربو الشعبي

• السدة الرئوية

• الإنفلونزا

• الدرن

• الالتهاب الرئوي

• تليفات الرئة

طلب الرعاية الطبية العاجلة.. والبعد عن الوصفات الشعبية

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين في حال الإصابة بالسعال لابد من لاستشارة الطبيب لكي للمسعدة في معرفة السبب وتلقي العلاج بالطريقة الصحيحة

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين عند الإصابة بالسعال والإنفلونزا أو نزلات البرد عدم الحصول على الوصفات العشبية او التى يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرة إلى أن الحصول على الأدوية والعلاجات لابد من الرجوع الى الطبيب فقط هو المسؤل على كتابة البروتوكول العلاجي فقط والتشخيص الذي يختلف من حالة مرضية الى اخري.

الاكتشاف المبكر للأمراض

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الكشف المبكر عن الأمراض في حال ظهور الأعراض المرضية، لافتة الى أن الاكتشاف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من الأمراض خاصة فى المراحل الأولى له.