جوني ديب يزور مسقط رأس الشاعر الإنجليزي ديلان توماس.. «كتب له معظم أعماله»

زار النجم الأمريكي جوني ديب، مسقط رأس الشاعر ديلان توماس أحد كتابه المفضلين، أثناء قيامه بجولة مع فرقة موسيقى الروك الخاصة به «Hollywood Vampires» في المملكة المتحدة، وذلك في المنزل الذي ولد فيه الشاعر عام 1914 في سوانزي‏ إحدى مدن ويلز، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وكتب المسئولون عن المنزل على الموقع الرسمي له: «كان من دواعي سروري أن أطلع جوني ديب على المنزل الذي ولد فيه ديلان، حيث كتب غالبية أعماله المنشورة»، مضيفا: «الزيارة كان لها تأثير واضح وعميق على جوني الذي كان معجبًا بشدة بـ ديلان توماس منذ أن كان صبيًا صغيرًا وعرفه أخيه الأكبر على كتاباته التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته منذ ذلك الحين».

وتابعوا: «كان ديب مذهولًا ليتمكن من السير على خطى ديلان، ومعرفة أين بدأ كل شيء، لقد كان دافئًا وكريمًا بحماسته لمكان الميلاد ولديلان».

جوني ديب: كنت مهوسا بـ توماس ديلان وأعماله

ومن جانبه، قال النجم الأمريكي في مقابلة تلفزيونية، إنه كان مهوسا بالشاعر الإنجليزي وأعماله، وكانت مجموعة القصص النثرية القصيرة بعنوان «Portrait of the Artist as a Young Dog»، أولى كتابات «توماس» التي قرأها «ديب» عندما كان طفلاً.