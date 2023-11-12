«الصحة» توجه رسالة عاجلة لمرضى السكر بشأن الإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضى السكر، مشيرة إلى ضرورة حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لحمايتهم من مضاعفات عدوى الإنفلونزا الخطيرة.

ولفتت في تقرير رسمي لها، إلى أن مرضى السكر من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية وعليهم الحصول على اللقاح، وهو متوافر داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» وجميع فروعها على مستوى المحافظات والعديد من الصيدليات.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين من الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، وقالت أنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وتورم واحمرار، لافتة الى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الطبيب، وتزول في غضون يومين لا أكثر، وتحتاج إلى راحة فقط، والأعراض الجانبية هي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي عند دخوله جسم غريب.

هل يوجد موانع للتطعيم ضد لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنه لا يوجد موانع مطلقة للقاح الإنفلونزا الموسمية إلا أنه لا يُعطى لمن هم أقل من 6 شهور، ومن يعانون من حساسيه مفرطة من أكل البيض أو مكونات اللقاح، مشيرة الى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي من خطورة الإصابة بالإنفلونزا ويعطي الجهاز المناعي المناعة الكافية ضد الفيروس التنفسي.