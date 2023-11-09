هل ينتقل الفيروس المخلوي للكبار؟.. تحذير من انتشاره بداية ديسمبر

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الفيروس التنفسي المخلوي، يصيب الأطفال بنهاية الشهر الجاري، وبداية ديسمبر، خاصة الرضع، بالتزامن مع انخفاض درجة الحرارة.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفيروس ينتقل إلى الكبار أيضا، وتتضمن أعراضه الحمى، وارتفاع درجة الحرارة والسعال، واحتقان في الحلق، لافتة إلى أن العدوى تبدء في الظهور خلال 6 أيام، ولا تظهر مرة واحدة، لكن على مراحل.

طرق انتقال عدوى الفيروس التنفسي المخلوي

وتابع المصدر أن الفيروس ينتقل من خلال الإفرازات، الملوثة كسائل المخاط أو اللعاب، عن طريق الاستنشاق أو المصافحة باليد، موضحا أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة، وهم الرضع دون الـ6 أشهر، وكذلك الأطفال ذوي الجهاز المناعة الضعيف، والبالغون من يعانون من قصور القلب أو العلاجات الكميائية، داعية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة، وفي حال ظهور أي من الأعراض التي سبق وجرى الإشارة لها، ضرورة طلب الرعاية الصحية من الطبيب المختص.

تجاهل الأعراض يصيب بمضاعفات صحية

وأضاف المصدر، أنه في حال تجاهل الأعراض سيصيب الشخص بالمضاعفات الصحية البالغة، لذلك على المواطن في حال ظهور أي أعراض مرضية، لا بد من الذهاب إلى الطبيب، وعدم الاعتماد على أي وصفات تجري بين المواطنين وبعضهم، لافتا إلى أن الحالات المرضية تختلف عن بعضها، وكل حالة تحتاج إلى جرعات من الدواء مختلفة، ويجب الحصول على البروتوكول العلاجي الكامل.