لماذا ألزم القانون ملاك العقارات بكود التوصيلات والتركيبات؟

تضمن قانون الكهرباء الجديد عددًا من الاشتراطات والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وحماية المنشآت من أخطار الحرائق.

الكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني

نص قانون الكهرباء الجديد على أنَّه في حالة عدم التزام ملاك العقارات بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني، لا يجوز للمرخص لهم بتوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، إلا أنه يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

كما ألزم القانون أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع بإنشاء حجرات ليتم تخصيصها لمحولات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة أو الموزعات، لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك وفق للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

محظورات يجب تجنبها عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء

1- لا يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو مد أنابيب أو أسلاك أيًا كانت فوق أو تحت سطح الأرض أو إجراء أعمال الصيانة.

2- لا يجوز وضع أي حجرات تفتيش أو غيرها بالطرق أو في الميادين العامة والأرصفة إلا حسب التخطيط والبرنامج الزمني الذي يتم وضعه من الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم والمرافق الأخرى والجهات صاحبة الشأن.

3- رئيس الجهة الإدارية بناءً على طلب المرخص له، يطلب من الجهات المختصة حال لزم الأمر يتم إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر مدة ممكنة، وذلك لإنشاء أي من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها بالمادة 52 من هذا القانون أو التعديل فيها أو حتي إصلاحها.

4- على هذه الجهات أن يتم إصدار القرار المشار إليه، يكون لأصحاب هذه المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع الحق في التعويض ويكون عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.