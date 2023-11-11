«الري» تبحث 1090 شكوى واستغاثة خلال شهر أكتوبر

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة، بحضور الدكتور أحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح «سويلم» أنَّ الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأشار إلى تلقي منظومة الشكاوى بالوزارة الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وأضاف أنَّ مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 بلغت 96%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 1090 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر 2023.

معالجة الشكاوى

ووجه وزير الري الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة المنيا لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من نقص مياه الري بترعة الشبكة، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة بالمعاينة على الطبيعة وإزالة كافة المخلفات حسما للشكوى.

وفي محافظة سوهاج، وجهت أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر أهالي قرية الرينة من إرتفاع منسوب مياه الري، حيث تم المعاينة بمعرفة إدارة ري سوهاج، وتبين ان الشكوى تقع على ترعه الجناين وتم غلق تخفيض المناسيب وحسم الشكوى.

وفي محافظة الوادي الجديد، وجهت أجهزه الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من عطل محطة رفع بئر القصر القبلي، إذ تم توفير موتور غاطس جديد للبئر، والبئر يعمل بحاله جيده.

وفي محافظة كفر الشيخ، وجهت أجهزة الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر الأهالي بمركز بيلا من تراكم القمامة بمصرف الغربية الرئيسي المار بالقرية، حيث قامت الإدارة العامة لصرف كفر الشيخ بالمعاينة وإصدار أمر تطهير للمصرف وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة القليوبية، وجهت أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من وجود القمامة بترعة الوسطانية بالعمار الكبرى، إذ تم معاينة موقع الشكوى بمعرفه الإدارة العامة لري القليوبية، وتم تطهير الترعة وحسم الشكوى.

تأكيد أهمية خدمة المواطنين

وأكّد وزير الري أهمية خدمة المواطنين وسرعة حسم الشكاوى، ووجه الأجهزة المعنية بالوزارة بضرورة استمرار تلقي الشكاوى من المواطنين ودراسة كافة الطلبات والاستغاثات الواردة إلى الوزارة والعمل على حلها في أسرع وقت.