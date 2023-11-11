«الصحة»: وسائل تنظيم الأسرة تحمي النساء من النزيف وهشاشة العظام

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات بشأن وسائل تنظيم الأسرة، موضحة في تقرير رسمي أن هذه الوسائل تحمي الأمهات من النزيف الذي قد يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة للحماية من هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم والإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية والأنيما والإجهاد العصبي.

عدد المنتفعات من السيدات من حملة 100 يوم صحة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة توفر كافة خدمات تنظيم الأسرة، لافتة الى أن عدد السيدات المنتفعات من تنظيم الأسرة وصل الأسبوع الماضي إلى 8 ملايين وبلغت الزيارات على الحملة أكثر من 9 ملايين سيدة، مؤكدة أن الحملة تقدم كافة الخدمات الصحية لجميع المواطنين مجانية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية فيها.

الرعاية الطبية الفائقة الجودة فى العديد من التخصصات الطبية

ودعت وزارة الصحة والسكان السيدات إلى أهمية الاستفادة من الحملة وهى متواجدة في الوحدات الصحية توفر الخدمات والرعاية الطبية الفائقة الجودة فى العديد من التخصصات الطبية كتنظيم الأسرة والكشف عن حديثي الولادة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، والكشف عن الأورام السرطانية، موضحة أن الحملة لا تتوقف عن تقديم الخدمات الطبية بل في حاجة التدخل الجراحي يتم توجيه المواطن الى اقرب مستشفي والحصول على الخدمة متكاملة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحصول على خدمات حملة 100 يوم صحة منزليًا للأشخاص غير القادرين على الحركة من خلال التنسيق والاتصال بالخط الساخن للوزارة وهو 15335.