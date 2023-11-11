كيف نجحت مصر في تغيير الأصوات الدولية لصالح القضية الفلسطينية؟

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا، عن الدعم المصري للقضية الفلسطينية، فمنذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أولت القيادة السياسية المصرية أهمية خاصة للمسار الإنساني، في لغة الخطاب الدبلوماسي، وهو ما أسفر عن تغير واضح، في مواقف الدول الغربية.

كان الغرب يبرر عدوان الاحتلال على غزة، بأنه يأتي في حق الدفاع عن النفس، ليتغير الخطاب السياسي، وانضمت الأصوات الدولية إلى القاهرة الداعية إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على سلامة المدنيين، ورفض تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية.

تكثف مصر اتصالاتها الدبلوماسية والسياسية

وشهدت الأيام والأسابيع التالية، لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، تكثيف مصر اتصالاتها الدبلوماسية والسياسية، مع مختلف الجهات الفاعلة إقليميًا ودوليًا، في سبيل وقف الأعمال العسكرية بقطاع غزة، واستئناف العمليات السياسية، والتحذير من خطورة الكارثة الإنسانية، التي يواجهها الفلسطينيون، ومن أبرز التحركات المصرية في هذا قمة القاهرة للسلام، التي فضحت ازدواجية المعايير الغربية.