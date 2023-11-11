تقرير يحذر من الخداع عند شراء جنيه ذهب «بلدي».. «علشان متخسرش»

يقبل الذين لديهم فائض مالي على شراء الجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط ضد التضخم وحفظ قيمة رؤوس الأموال، ولكن الأمر قد يكون محفوفا بالمخاطر نظرًا لقلة الخبرة في هذا الأمر، وعدم معرفة مواصفات الجنيه الذهب السليم.

وظهر في الفترة الأخيرة مصطلح «الجنيه الذهب البلدي» في الأسواق، وهو ما أثار تساؤلات البعض عن هذا الجنيه والفرق بينه وبين الجنيه الذهب العادي.

مواصفات الجنيه الذهب البلدي

وقالت مؤسسة جولد بيليون البحثية، إن الجنيه الذهب البلدي يتم تصنيعه في ورش الذهب في الصاغة، وليس في المصانع التابعة للشركات الكبرى في صناعة الذهب، كما أنه لا يتم دمغه من مصلحة الدمغة والموازين.

وأشارت إلى أنه في معظم الأحيان لا يكون وزن الجنيه الذهب البلدي 8 جرام بالضبط ولكن 7 جرام وكسور، كما أنه غير مغلف وهو ما قد يعرضه للتلف بشكل أسرع، ولا يستطيع مشتريه الحصول على نقود وجزء من أمواله عند بيعه مره أخرى فيما يعرف بنظام «الاسترداد».

ميزة الجنيه البلدي المصنع يدويا

ولفتت إلى أن أبرز ما يميز الجنيه الذهب البلدي هو أن مصنعيته ليست غالية وتتراوح بين 200 لـ250 جنيها لوزن الجنيه كله، ولذلك ينصح ببيعه لنفس الصائغ الذي تم الشراء منه، وأن يكون هناك سابق معرفة به وثقة فيه، لتجنب حدوث خسارة حين بيعه لشخص أخر وبيعه بسعر أقل من قيمته.