أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-11-2023.. عيار 21 يسجل 2585 جنيها

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-11-2023، مع بداية التعاملات الصباحية، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة «جولد بيليون» المختصة بتقارير الذهب.

يأتي الاستقرار عقب انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض عيار 21 من 2620 جنيها إلى 2585.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2585 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1938 دولارًا، وشهدت الأوقية انخفاضًا واضحًا عن الأسعار الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه الأوقية أعلى من 2000 دولار، لكنها تتحرك بانخفاض كبير منذ تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يعد أمرًا غريبًا على البورصات العالمية وأسعار الذهب العالمية، إذ يخالف كل التوقعات.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2954 جنيهًا للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2216 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و680 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

وانخفضت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم، وخلال تعاملات أمس، لتسجل 1938 دولارا للأوقية.