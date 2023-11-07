سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-11-2023

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 20920 جنيهًا في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7-11-2023، متراجعًا بنحو 160 جنيهًا عن أسعار التعاملات الصباحية التي كانت عند 21080 جنيهًا، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتنشر «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7-11-2023، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة.

سعر الجنيه الذهب عيار 21

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 ألفا و920 جنيها.

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم نحو 2620 جنيها في محال الصاغة، يضاف إليه المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

أسعار الذهب الآن في مصر جرام عيار 24 نحو 2994 جنيها، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن نحو 2246 جنيها.